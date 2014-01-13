МВС показало, як Луценко 10 січня обматюкав командира «Беркуту»

На сайті Міністерства внутрішніх справ з'явилося відео подій 10 січня, коли під Києво-Святошинським райсудом та Святошинським райвідділком міліції відбулися сутички між "Беркутом" і активістами Євромайдану.

Згідно свідчень очевидців, Луценко з дружиною увійшов до салону автобусу та переконував "беркутівців" виконати вимоги людей. Коли він вийшов на вулицю, хтось почав розкачувати один із автобусів. У відповідь бійці "Беркуту" вискочили та накинулися на людей, які стояли поряд. Луценко намагався зупинити "беркутівців", але дістав кілька ударів кийком по голові. Однак, в міліції заявляють про іншу версію.

Згідно з коментарем до відео, Луценко вів себе неадекватно і, ймовірно, був п'яний, про це повідомляє ТСН.

"Відповідно до неадекватної поведінки, він (Луценко), імовірно, перебував у стані сп'яніння. Підійшовши до одного з керівників спецпідрозділу, Юрій Луценко нецензурно висловився та погрожував йому", – йдеться в коментарі до відео.

"Кожен п*дарас, такий як ти, полковник, має засинати з думкою про те, що ти п*дарас", – заявив на відео Луценко. При цьому, як повідомляється у роліку, силовики не спричиняли тілесних ушкоджень Луценку.

Після цього разом із дружиною він пішов у бік групи мітингувальників. Між мітингувальниками та міліціонерами Луценко не знаходився. Тілесних ушкоджень Юрієві Луценку працівники міліції не спричиняли. Через деякий час пролунала фраза про те, що Юрія Луценка побили.

У зв'язку з цим група громадян кинулася до автобусів і намагалася їх пошкодити. Працівники міліції були змушені відтіснити правопорушників від транспортних засобів", – заявили на відео.