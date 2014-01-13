Посол США висловив повагу українським міліціонерам

Посол США Джеффрі Пайєтт висловив повагу українським міліціонерам за їхню витримку.

Як повідомили УНІАН в Управлінні зв’язків з громадськістю Міністерства внутрішніх справ України, про це посол сказав сьогодні під час брифінгу у Міністерстві закордонних справ України, на якому керівники правоохоронних органів України інформували іноземних послів про події біля Києво-Святошинського суду та Святошинського РВВС 10 січня.

За даними МВС, посол відзначив, що Сполучені Штати Америки визнають, що підрозділи міліції, які перебували на місці подій, не застосовували силу до мітингувальників.

«Від імені свого уряду хотів би довести до вашого відома, що ми визнаємо той факт, що підрозділи міліції, які знаходилися на місці подій, утримувалися від застосування будь-якого виду сили», - сказав Пайєтт, якого цитує УЗГ.

«Я дивився дуже багато різних відеокліпів, які якраз були пов’язані з демонстраціями, з напруженням, і в даному випадку тільки висловлюю свою повагу за ту витримку, яку продемонстрували ваші співробітники», - заявив американський посол, повідомили в МВС України.

Як повідомлялося, 10 січня під час винесення вироку у справі ”васильківських терористів” група активістів пікетувала приміщення Києво-Святошинського суду.

Частина пікетувальників заблокувала виїзди з внутрішнього двору суду та прилеглі до приміщення вулиці, аби не пропустити службовий автомобіль.

Під Святошинським РВВС у Києві ”Беркут” побив екс-главу МВС Юрія Луценка та ще кількох людей. Екс-міністру розбили голову. Як повідомила дружина Луценка, він втратив свідомість. В екс-міністра діагностували струс мозку, закриту черепно-мозкову травму та численні гематоми. Він отримав 8 ударів кийком.

Водночас в МВС заявили, що правоохоронці не били Луценка під час подій біля Святошинського райуправління міліції 10 січня.

«В частині щодо побиття екс-міністра внутрішніх справ Юрія Луценка на основі відео було зроблено висновок, що під час спілкування із працівниками міліції та безпосередньо після нього тілесних ушкоджень правоохоронці йому не спричиняли», - підкреслили в міністерстві.