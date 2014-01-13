У Вінниці 25-річна жінка вбила колишнього співмешканця

У Вінниці 25-річна жінка вбила співмешканця.

Як повідомили УНІАН в Управлінні зв’язків з громадськістю МВС України, працівники міліції затримали 25-річну жінку, яка нанесла смертельне ножове поранення колишньому співмешканцю. Опинившись у одній компанії, молоді люди почали з’ясовувати стосунки. Не стримавши принижень з боку колишнього чоловіка, жінка кухонним ножем вдарила його у груди.

Як зазначається у повідомленні, 11 січня від лікаря швидкої медичної допомоги надійшло повідомлення до міліції, про те, що прибувши на виклик, у одній з квартир багатоповерхівок по вулиці Баженова, вони констатували смерть 27-річного вінничанина. Чоловік помер від проникаючого ножового поранення грудної клітини.

На місце події одразу виїхала слідчо-оперативна група міліції та експерти-криміналісти. Під час з’ясування усіх обставин трагедії працівниками міліції було встановлено, що смертельне поранення потерпілому спричинила його колишня співмешканка. Все сталося на очах чотирьох свідків. На місці події міліціонери вилучили речові докази, які відправили на експертизу.

Попередньо встановлено, що потерпілий разом зі своїм товаришем прийшли до квартири нового співмешканця жінки, дещо владнати. Адже вночі невідома особа проколола колеса автівки господаря квартири. Зі слів затриманої, вона бачила, що це зробив її колишній співмешканець. Жінка зателефонувала йому та наказала відшкодувати вартість коліс та залишити їх з чоловіком у спокої. Колишній коханий пообіцяв ввечері прийти та усе обговорити. Прийшов чоловік разом з товаришем. Вирішивши усі питання – сіли разом вечеряти. Під час застілля колишній співмешканець почав ображати та принижувати жінку, а потів різко підвівся та пішов у її бік. В цей час жінка схопила зі столу ніж та вдарила ним чоловіка у груди. Ще до приїзду бригади лікарів швидкої допомоги потерпілий помер.

Зі слів затриманої, вона пішла від колишнього співмешканця ще три роки тому, але весь цей час він не залишав її у спокої. Причиною ж розірвання стосунків стало те, що чоловік її часто бив. Затримана стверджує, що і тепер схопила до рук ножа, бо була впевнена, що колишній почне її бити.

Слідчим відділом міліції розпочато кримінальне провадження за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 115 Кримінального кодексу України (умисне вбивство). Затриманій оголошено про підозру. Зараз вона знаходиться в ізоляторі тимчасового тримання.

Проводиться розслідування. За скоєння такого злочину передбачено покарання до 15 років ув’язнення.

