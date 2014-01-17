Викрили посадовців АТ, які розікрали 1,5 млн грн бюджетних коштів

У Чернігові міліція викрила посадовців одного з акціонерних товариств, які розікрали 1,5 млн грн бюджетних коштів.

Як повідомили УНІАН у секторі громадських зв`язків УМВС в області, працівники сектору державної служби боротьби з економічною злочинністю Чернігівського міського відділу міліції спільно з колегами обласного управління внутрішніх справ виявили, що керівники акціонерного товариства умисно з корисливих мотивів протягом 2011-2012 років перерахували фіктивній фірмі, що за документами значилась як субпідрядник, понад 1,5 млн грн бюджетних коштів.

Під час перевірки працівники міліції встановили, що товариство проводило будівельні роботи в одному з сіл Чернігівської області. Як субпідрядника посадовці вказали фіктивне підприємство, яке нібито надавало інші будівельні послуги.

Правоохоронці встановили, що ніякої фірми не було, а перераховані кошти отримали службові особи товариства.

За даним фактом минулого тижня відкрито кримінальне провадження за ч. 5 ст. 191 Кримінального кодексу України (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем, якщо вони вчинені в особливо великих розмірах) - караються позбавленням волі на строк від семи до дванадцяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна.