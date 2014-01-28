У херсонській лікарні помер міліціонер, якого травмували активісти

Один з поранених міліціонерів учасниками «Євромайдану» у Херсоні помер у лікарні. Про це повідомляє управління зв’язків з громадськістю МВС України.

Як писав УНІАН, 27 січня учасники "Євромайдану" в Херсоні поранили трьох міліціонерів. Працівники міліції встановили та затримали осіб, які скоїли тяжкий злочин. Усі вони – студенти одного з вишів Херсону. Як виявилося, усі затримані є активними та радикально налаштованими учасниками акцій протесту – так званого «євромайдану» в Херсоні.

Слідчими відкрито кримінальне провадження за ч.2 ст.15 (замах на злочин) та ч.2 ст.115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України.

За вчинення цього злочину передбачене покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 15 років або довічне позбавлення волі.

Наразі тривають слідчі дії з метою встановлення мотивів скоєння злочину.