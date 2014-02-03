Львівські правоохоронці викрили на Миколаївщині підпільну тютюнову фабрику

Львівські правоохоронці виявили і припинили діяльність підпільної фабрики тютюнових виробів у одному з райцентрів Миколаївської області з якого надходили контрафактні цигарки у Львівську область.

Як повідомили УНІАН у Відділі зв’язків з громадськістю ГУ МВС України у Львівській області, потужність фабрики становила більш ніж 3 мільйони пачок цигарок на місяць.

Як зазначається у повідомленні, працівники Державної служби боротьби з економічною злочинністю Головного управління МВС України у Львівській області під процесуальним керівництвом обласної прокуратури в рамках кримінального провадження за ознаками ч.2 ст.199 (виготовлення, зберігання, придбання, перевезення, пересилання, ввезення в Україну з метою використання при продажу товарів, збуту або збут підроблених грошей, державних цінних паперів, білетів державної лотереї, марок акцизного збору чи голографічних захисних елементів) та ч.2 ст.229 (незаконне використання знака для товарів і послуг, фірмово найменування, кваліфікованого зазначення походження товару) КК України встановили, що у Львівську область контрафактні тютюнові вироби з підробленими акцизними марками надходять з Миколаївської області.

Підпільна фабрика була розташована на території колишнього консервного заводу в одному з райцентрів і спеціалізувалась на виробництві контрафактних цигарок відомих торговельних марок.

Тут працював сучасний промисловий конвеєр, виробництва Англії, що дозволяв виготовляти більше ніж 3 мільйони пачок цигарок на місяць. У подальшому ця нелегальна продукція розповсюджувалась на території України, зокрема частина її надходила в Львівську область.

На фабриці працювали наймані працівники, виробничий процес був організований у дві зміни.

У результаті проведених обшуків оперативники вилучили 15 тон промислової сировини, готової до фасування, а також більше ніж 150 тисяч пачок вже виготовлених цигарок та більше мільйона підроблених марок акцизного збору.

Викрито майже два десятки осіб, причетних до незаконного виготовлення тютюнових виробів, серед них і організаторів незаконного виробництва.