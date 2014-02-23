З 18 лютого у столиці госпіталізовано понад 400 учасників масових акцій
12:34, 23 лютого 2014Кримінал
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На 6.00 23 лютого за період з 10.20 18 лютого до лікарів «швидкої» за медичною допомогою звернулося 645 учасників масових заходів, що відбуваються в центрі столиці, госпіталізовано 423 осіб.
Про це УНІАН повідомили у прес-службі КМДА з посиланням на дані Департамент охорони здоров’я.
Інформацію щодо стану госпіталізованих їхні родичі можуть дізнатися за телефоном гарячої лінії: 15-03.
Як повідомляв УНІАН, за даними Міністерства охорони здоров’я, з 18 лютого внаслідок зіткнень в центрі Києва загинули 82 особи.
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