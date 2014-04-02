В МВС визнали правомірними дії міліції під час затримання Музичка

У Міністерстві внутрішніх справ України визнали правомірними дії міліціонерів під час затримання лідера західноукраїнського «Правого сектора» Олександра Музичка.

Про це йдеться у висновку за результатами службового розслідування причин загибелі Музичка, який розміщено на сайті МВС.

У документі зазначається: “Відомості, що стали підставою для проведення службового розслідування, вважати такими, що не підтвердилися в частині неправомірності дій працівників міліції”.

Службове розслідування причин та обставин загибелі під час проведення спеціальної операції в Рівному та перевірки правомірності дій працівників міліції, а також інших обставин, закінчено.

Копія висновку має бути направлена до Генеральної прокуратури України.

Як повідомляв УНІАН, тіло активіста «Правого сектора» Музичка (Сашка Білого) з вогнепальними пораненнями у серце було виявлене вночі 25 березня біля села Бармаки неподалік Рівного.

Міліція відкрила кримінальне провадження за фактом вбивства Музичка за ст. 115 Кримінального кодексу України.

Того ж дня в МВС заявили, що Музичко, якого раніше було оголошено в розшук, був смертельно поранений під час проведення спецпідрозділом УБОЗ «Сокіл» спецоперації на території Рівненськой області.

Рівненські активісти «Правого сектора» заявили, що Музичка «планомірно убили» працівники спецпідрозділу «Сокіл», і звинуватили в цьому міністра внутрішніх справ Арсена Авакова.