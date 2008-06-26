Ющенко хоче створити в Севастополі філіал Києво-Могилянської академії

Президент України Віктор ЮЩЕНКО своїм Указом утворив Організаційний комітет з підготовки та відзначення 400-річчя Національного університету «Києво-Могилянська академія».

Текст Указу обнародуваний на офіційному сайті глави держави.

Зокрема, Кабінет міністрів України разом із Севастопольською міськдержадміністрацією має опрацювати питання щодо створення в установленому порядку філії Університету у Севастополі.

В.ЮЩЕНКО доручив уряду розробити разом із Київською міською державною адміністрацією, з урахуванням пропозицій Оргкомітету та затвердити до 1 листопада 2008 року заходи з підготовки та відзначення 400-річчя Національного університету «Києво-Могилянська академія», передбачивши, зокрема: створення в Університеті музею української звитяги з використанням мультимедійних засобів; придбання для Університету сучасного навчально-наукового обладнання; проведення реконструкції навчальних корпусів Університету, спорудження навчально-лабораторного корпусу, спортивного комплексу та стадіону, міжкорпусних інженерних мереж та доріг, визначивши при цьому порядок та строки виконання робіт; завершення до 2015 року в установленому порядку реконструкції об`єктів культурної спадщини, що перебувають у користуванні Університету; карбування та введення в обіг у встановленому порядку ювілейної монети, випуск в обіг поштової марки та конверта, присвячених 400-річчю Університету, здійснення спецпогашення поштової марки та інше.

Державний комітет телебачення та радіомовлення України повинен забезпечити висвітлення заходів з підготовки та відзначення 400-річчя Університету.