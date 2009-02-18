Рада Криму хоче додатковий святковий день в автономії

Парламент Криму просить Верховну Раду України встановити на території Автономної Республіки Крим додатковий святковий день - 20 січня - День АРК.

З цією метою кримські депутати пропонують народним депутатам внести зміни до статті 73 Кодексу законів про працю України, передає кореспондент УНІАН.

«20 січня 1991 року відбувся загальнокримський референдум з питання про відтворення автономної республіки в Криму. У складній історичній обстановці відтворення автономії дозволило зберегти в Криму міжнаціональний мир, забезпечило умови для нормального соціально-економічного і культурного розвитку жителів півострова», - йдеться в пояснювальній записці.

Депутати вважають, що встановлення Дня АРК святковим днем у Криму дасть змогу «в урочистій обстановці проводити заходи», пов`язані з відтворенням автономної республіки.