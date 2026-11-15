'Зменшилася вдвічі': комбриг розповів про скорочення зарплат військовим

Він зазначив, що якщо влітку всі раділи підвищенню зарплат, то зараз вони зменшилися.

Грошове забезпечення військових скоротилося вдвічі, знизившись зі 101 тис. грн, яка виросла влітку, до 51 тис. грн.

Про це повідомив командир 20-ї окремої бригади безпілотних систем "К-2", полковник ЗСУ, Герой України Кирило Верес в інтерв’ю проєкту Pressing.

Він розповів, що цього літа радів, бо його грошове забезпечення зросло з 51 тис. грн до 101 тис. грн. Але, як виявилося, це була "разова акція".

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"Це не означає, що я добалакався. У всіх зняли – і в комбатів, і в заступників, і в офіцерів. Все, зарплата знову стала вдвічі меншою", – пояснив він.

Комбриг додав, що зарплату військовим потрібно переглянути. Однак на запитання про те, де взяти гроші, відповіді не знайшов.

Інші заяви Вереса

Раніше УНІАН повідомляв, що командир К2 Верес відповів на запитання, чи можуть ЗСУ вийти на довоєнні кордони. Він зазначив, що наразі армія не готова звільняти країну до кордонів 1991 року.

Крім того, у 3-й ОШБр відповіли на запитання, чи отримують захисники на передовій обіцяні 200 тис. грн. Там уточнили, що зарплата військового на передовій залежить від звання та кількості днів перебування в окопах.

А в червні цього року стало відомо, що в Україні розпочинається масштабна реформа армії, в рамках якої будуть оголошені нові зарплати та терміни служби військових.

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