Головою земельної комісії парламенту Криму призначено «союзівця»

Головою Постійної комісії Верховної Ради Автономної Республіки Крим з аграрних і земельних питань, екології та раціональному природокористуванню призначено кримського депутата від партії «Союз» Ігоря ДИШЛЄВОГО.

За це сьогодні на пленарному засіданні парламенту автономії проголосували 74 з 84 депутатів.

22 квітня Верховна Рада Криму звільнила «союзівца» Олега РУСЕЦЬКОГО з посади голови комісії з аграрних і земельних питань у зв`язку з призначенням його головою Республіканського комітету автономії із земельних ресурсів.