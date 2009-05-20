Головою земельної комісії парламенту Криму призначено «союзівця»

12:00, 20 травня 2009
Крым
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Рішення депутатів

Головою Постійної комісії Верховної Ради Автономної Республіки Крим з аграрних і земельних питань, екології та раціональному природокористуванню призначено кримського депутата від партії «Союз» Ігоря ДИШЛЄВОГО. 

За це сьогодні на пленарному засіданні парламенту автономії проголосували 74 з 84 депутатів. 

22 квітня Верховна Рада Криму звільнила «союзівца» Олега РУСЕЦЬКОГО з посади голови комісії з аграрних і земельних питань у зв`язку з призначенням його головою Республіканського комітету автономії із земельних ресурсів.

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