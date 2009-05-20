Головою земельної комісії парламенту Криму призначено «союзівця»
12:00, 20 травня 2009Крым
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Рішення депутатів
Головою Постійної комісії Верховної Ради Автономної Республіки Крим з аграрних і земельних питань, екології та раціональному природокористуванню призначено кримського депутата від партії «Союз» Ігоря ДИШЛЄВОГО.
За це сьогодні на пленарному засіданні парламенту автономії проголосували 74 з 84 депутатів.
22 квітня Верховна Рада Криму звільнила «союзівца» Олега РУСЕЦЬКОГО з посади голови комісії з аграрних і земельних питань у зв`язку з призначенням його головою Республіканського комітету автономії із земельних ресурсів.
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