Марафонець здійснив заплив на 60 км на честь приїзду патріарха всієї Русі

Севастопольський плавець-марафонець Олег СОФЯНИК здійснив 60-кілометровий заплив на честь приїзду до Севастополя Патріарха Московського і всієї Русі КИРИЛА.

Як повідомив кореспонденту УНІАН голова громадської організації «Об`єднання підтримки і розвитку молоді і спорту в місті Севастополі» Олександр СИНЯВСЬКИЙ, спортсмен стартував 31 серпня о 21.00 від селища Фрунзе Сакського району і 1 серпня о 15.00 фінішував у Карантинній бухті Севастополя біля стародавнього Херсонеса.

«Первинні плани проплисти 90 кілометрів з Євпаторії до Севастополя довелося змінити, оскільки біля берегів Євпаторії вода була 17 градусів», - повідомив СОФЯНИК після запливу.

За словами марафонця, він плаває «і взимку, але, враховуючи тривалість запливу, вирішили не ризикувати. І як виявилось, не дарма». «Спочатку заважав вітер, який притискував до берега, двічі потрапляли в дощ. А на завершальній ділянці вітер різко змінився, і ми не змогли причалити біля Херсонеського дзвону, довелося заходити в Карантинну бухту», - сказав він.

Всю дистанцію поряд з плавцем на надувному човні пройшов його друг, інструктор штурмового бою Володимир АНДРУСЕНКО, який повідомив журналістам, що «першу половину шляху хвилювання на морі було близько двох балів. Хвилі несли нас на берег, тому довелося йти далі в море».

У найближчих планах СОФЯНИКА здійснити заплив по Дніпру.