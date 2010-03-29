Вогонь знищив єдину пожежну машину лісничих Старого Криму

19:42, 29 березня 2010
Крым
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Плюс лопати, "рукави", радіостанції

Вогонь знищив пожежну машину Старокримського лісогосподарства - ГАЗ-66 був єдиним у Феодосії і Кіровському районі автомобілем на базі всюдихода, що міг добратися у важкодоступну гірську місцевість регіону під час лісової пожежі, заявив прес-секретар комітету з лісового господарства Максим ГОЛОВАНЬ.

Пожежа на території автотракторного парку лісгоспу сталася в неділю. Спалахнули бокси лісопожежної станції. Сторож викликав рятувальників.

"Поки добиралися пожежні частини міста Старий Крим, сторож разом з громадянами, які прийшли на допомогу, відкрив бокси і встиг вивести з будівлі, що горіла, три автомашини. Пожежну автівку, що знаходилася в бойовій готовності - з повними баками пального - не ризикнули виводити, бо міг статися вибух", - говориться в прес-релізі. 

Бійці МНС і працівники лісгоспу протягом трьох годин боролися з відкритим вогнем.

Площа пожежі становить 180 квадратних метрів. Її причини і збиток встановлюються. Адміністрація лісгоспу не виключає "можливого підпалу зі сторони". 

Окрім ГАЗ, згоріла велика частина протипожежного устаткування та інвентаря - "рукави", ранцеві обприскувачі, радіостанції, лопати.  

Інцидент стався перед початком пожароопасного періоду.  

"Для охорони лісів від пожеж в лісгоспу із спецтехніки залишилися машина на базі ЗІЛ-131, придатна для гасіння лише в рівнинних умовах, і водовозка", - сказав ГОЛОВАНЬ. 

Керівництво лісгоспу закликає кримський комітет звернутися із проханням до комітету лісового господарства України для виділення коштів на придбання пожежної машини підвищеної прохідності.

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