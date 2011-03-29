Крим хоче створити археологічний заповідник "Неаполь Скіфський"

Рада міністрів Криму просить кримський парламент дозволити їй створити республіканську установу «Історико-археологічний заповідник ”Неаполь Скіфський”».

Уряд Криму на засіданні у вівторок схвалив проект постанови Верховної ради автономії про надання згоди Радміну на створення заповідника.

За інформацією прес-служби Ради міністрів Криму, ухвалення постанови сприятиме ефективнішому використанню об`єкту, його охороні, а також розвитку туризму.

Розроблено науково-проектну документацію з встановлення території та охоронних зон пам`ятки, а також містобудівного обгрунтування на розміщення адміністративного корпусу установи.

«Неаполь Скіфський» - фортеця, залишки столиці пізньоскіфської держави (III століття до н.е. - III століття н.е.), розташовується на околиці Сімферополя на плато Петровські висоти. Наразі перебуває в украй запущеному стані.