Пасажир літака, що вимушено сів у Криму, був п'яний

Літак компанії "Аеросвит", що виконував рейс "Дубай-Київ" у вівторок, вимушено приземлився в Сімферополі через агресивну поведінку пасажира, що знаходився в стані алкогольного сп'яніння, повідомила авіакомпанія.

Приблизно за 2 години до посадки один з пасажирів рейса вступив в конфлікт з іншими пасажирами, що перейшов в бійку, а також завдав сильного удару бортпровідникові, що намагався його угамувати.

"Тривалий час порушника не удавалося заспокоїти силами екіпажа. Командир повітряного судна прийняв рішення про позапланову посадку в аеропорту ”Сімферополь”. До літака було викликано вбрання лінійного відділу внутрішніх справ аеропорту, що зняло забіяку з борту", - повідомив УНІАН помічник гендиректора "Аеросвиту” Сергій Куций.

Після прибуття рейса до аеропорту ”Бориспіль” постраждалий бортпровідник поскаржився на різке погіршення зору, йому призначили додаткове медичне обстеження.

"Аеросвит" розглядає питання про внесення порушника до списку небажаних пасажирів авіакомпанії, а також про пред'явлення йому претензій у зв'язку з додатковими витратами компанії через вимушену посадки в Сімферополi.

Куций повідомив також, що розмір збитку компанії від вимушеної посадки визначатиметься виходячи з витрат самого авіаперевізника, а також - від вартості послуг, яку може виставити "Аеросвиту" аеропорт. "Зазвичай така сума становить 80-120 тисяч гривень", - сказав він.

Питання про позов до бешкетника від бортпровідника вирішуватиметься за результатами додаткових медичних експертиз і стану здоров'я постраждалого.