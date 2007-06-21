Сьогодні - відкриття головного російського кінофоруму

Відкриття фестивалю відбудеться сьогодні о 19.00 у кінотеатрі «Пушкінський». Його, як завжди, відвідає президент ММКФ Нікіта МІХАЛКОВ, який, не дивлячись на жару, стане вітати гостей в традиційному білому шарфі. Також будуть зірки вітчизняного кіно, гламурні тусівники й члени великого журі, які будуть цього року судити 20 конкурсних фільмів. Серед них - Рената ЛІТВІНОВА та італійська актриса Аллна ГАЛЬЄНА. На відкриття прибуде і знаменитий югославський режисер Емір КУСТУРІЦА, чий новий життєрадісний фільм «Заповіт» і відкриє ММКФ.

Вхід на відкриття виключно за запрошеннями, проте помилуватися на знаменитостей, які пройдуться по килимовій доріжці, зможуть всі охочі. Займати місця біля сходинок до «Пушкінського» можна буде з 17 години. Урочиста церемонія почнеться о 19.00.

Втім, на фестивальні покази, які почнуться того ж дня, вхід глядачам зовсім не заборонений. Як і минулого року, чи не всі покази ММКФ проходитимуть у мультиплексі «Жовтень» - у всіх його залах одночасно, що надзвичайно зручно. Інші точки Московського фестивалю - кінотеатр «Ролан» і Дім кіно, де, як завжди, демонструватимуться новітні російські фільми, що ще не вийшли в широкий прокат. Ціни на квитки варіюються від 100 - 150 рублів в Домі кіно до 250 рублів в «Жовтні» і «Ролане»...

За матеріалами Комсомольська правда