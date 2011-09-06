7 вересня о 19.00 у столичному Молодому театрі (вул. Прорізна, 17) у рамках Київського міжнародного театрального фестивалю відбудеться вистава польського Інституту Театру ім. Збіґнєва “Хор жінок”.

Сучасний хор, до складу якого входять жінки різного віку та різних професій. Партитура вистави базується, серед іншого, на текстах Антігони, працях Барта, Фуко, фразах зі щоденного життя, рекламних текстах, кулінарних рецептах, цитатах з фільмів та казок. У виставі використовуються також забуті мелодії та звуки телевізора. Хор жінок зі сцени викрикує, виспівує та шепотить. Слова у виставі сприймаються як музика, а мова як голос.