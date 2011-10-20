Український колекціонер нецке зустрівся з японською принцесою

На початку поточного тижня в Токіо відбулася аудієнція українського адвоката, журналіста і колекціонера нецке Бориса Філатова у Її Імператорської Величності, Принцеси Японії Такамадо.

У рамках аудієнції пан Філатов розповів Принцесі про розвиток україно-японських зв`язків, про проведення наукових досліджень у області історії нецке, популяризації культури нецке в Україні, а також роботі філіалу Міжнародного суспільства колекціонерів нецке в країнах СНД, головою якого він є.

Борис Філатов презентував Принцесі російський-англійський журнал «Нецке.CIS», видаваний філіалом Міжнародної громадськості колекціонерів нецке в країнах СНД. Цей журнал – спільна праця цілої низки захоплених Японією мистецтвознавців і колекціонерів з різних країн СНД.

Принцеса висловила подяку українському гостю за інтерес до історії, культури, мистецтва і етнографії Японії, темами, нерозривно пов`язаними з мистецтвом нецке, і прийняла в подарунок як сувенір виробу петриківських майстрів, які є візитною карткою України.

«Принцеса надала мені велику честь. Ця зустріч узгоджувалася півтора роки тому, до жахливої трагедії японського народу, яка трапилася в березні. Для будь-якого японця імператорська сім`я – це не просто символ нації. Це – люди, покриті священним ореолом. Для мене ж як, людини, що пристрасно захоплюється японським мистецтвом, ця зустріч була для розширення кругозору дуже важливою», – розповів про зустріч Борис Філатов.

***Японська імператорська родина є найстаршою спадковою монархією в світі. ЇЇ родовід прослідковується до шостого століття до нашої ери. Сьогодні імператор вже не виконує функції управління державою, а є символом японської держави. Імператор у Японії затверджує призначення прем`єр-міністра і головного судді Верховного суду. За порадою і з схвалення кабінету міністрів імператор проголошує від імені народу закони, скликає сесії парламенту, присуджує нагороди та інше.

Принцеса Такамадо – вдова двоюрідного брата нинішнього імператора Акіхіто, є членом японської імператорської родини. Принцеса Такамадо є почесним покровителем багатьох організацій і заходів, пов`язаних зі спортом, мистецтвом, охороною природи і розвитком міждержавних зв`язків.

Борис Філатов керує філіалом Міжнародної громадськості колекціонерів нецке в країнах СНД, має обширну колекцію нецке, в якій представлені мініатюрні скульптури різних японських майстрів XVII-XIX століть.