Олег Скрипка розкаже про свій новий фестиваль ”Молода гвардія”

11 лютого об 11-00 відбудеться прес-зустріч з нагоди започаткування Фестивалю Української героїчної пісні "Молода Гвардія". У зустрічі візьмуть участь окремі учасники майбутнього фестивалю: Марія Бурмака, лірник і кобзар Тарас Компаніченко, Фома (гурт Мандри), Тарас Чубай та організатор фестивалю - Олег Скрипка. Фестиваль Молода Гвардія відбудеться 19 лютого 2008 року у Міжнародному культурному центрі мистецтв (колишньому Жовтневому палаці) («Музей історичної та культурної спадщини», вул. Московська, 40-Б, відділ Історії міста Києва). Телефон: 8 (067) 946-58-34.

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