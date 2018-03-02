Мережу розбурхали форми Надії Савченко (фото)

Опубліковане у мережі фото Савченко підірвало мережу, користувачі не стомлюються жартувати.

У мережі з'явилося нове фото нардепа Надії Савченко. На ньому всі звернули увагу на одну з частин тіла депутата.

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"Коли базис став повністю переважати над надбудовою, якщо слідувати за визначенням класика марксизму-ленінізму", - підписав своє фото політолог Олексій Голобуцький.

Коментатори під фотографією пишуть: "пора назад у "мордор" на дієту", "нічособі льотчиця злітно-посадковий пристрій наїла!", "ото корма!", "тепер їй у винищувач не можна, хіба що в бомбардувальник".

Раніше журналісти видання "Буквы" застали Надію Савченко в цікавій позі в залі парламенту. Судячи з фотографій, нардеп просто трохи стомилася і вирішила відпочити.