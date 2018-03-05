На церемонії "Оскар" пожартували про Путіна

"Оскар" за найкращий документальний фільм отримала стрічка "Ікар" про систему допінгу в РФ.

Ведучий церемонії нагородження премією "Оскар" Джиммі Кіммел пожартував про президента Росії Володимира Путіна.

Це сталося під час вручення статуетки фільму "Ікар", що розповідає про державну систему підтримки допінгу в Росії.

Читайте такожОскар 2018: найкращим фільмом року визнано стрічку "Форма води""Принаймні, можна сказати з впевненістю, що у ці вибори Путін не втручався", - пожартував комік.

Як повідомляв УНІАН, Джеймс Айвері став найстаршою людиною, яка була номінована на "Оскар" і отримала заповітну статуетку. Зараз Айвері 89 років, а перемогу йому приніс фільм "Назви мене своїм ім'ям" у номінації "Найкращий адаптований сценарій".

Попередній рекорд був у Крістофера Палмера, який отримав "Оскар" у віці 82 роки.