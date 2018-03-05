Оскар 2018: 89-річний Джеймс Айвері став найстаршим власником статуетки

У Лос-Анджелесі вручили вже більше половини "Оскарів".

У Лос-Анджелесі триває ювілейна 90-та церемонія вручення премії "Оскар".

Так, Джеймс Айвері став найстаршою людиною, який був номінований на Оскар і отримав заповітну статуетку. Зараз Айвері 89 років, а перемогу йому приніс фільм "Клич мене своїм ім'ям" у номінації "Найкращий адаптований сценарій". Попередній рекорд був у Крістофера Палмера, який отримав "Оскар" у віці 82 роки.

У номінації "Найкращий оригінальний сценарій" Оскар отримав Джордан Піл за стрічку "Геть".

Так, у номінації "Кращий оператор" перемогу здобув Роджер Дікенс за фільм "Той, що біжить по лезу 2049". До речі, цей фільм також переміг у номінації "Найкращі візуальні ефекти".

Оскар за "Найкращий монтаж" отримав фільм "Дюнкерк" режисера Крістофера Нолана. Також цей фільм здобув перемогу в номінаціях "Кращий звуковий монтаж" та "Краще зведення звуку".

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Кращим короткометражним анімаційним фільмом став мультфільм "Дорогий баскетбол". А кращим повнометражним анімаційним фільмом визнано "Коко" від студії Pixar.

У номінації "Найкращий фільм іноземною мовою" переміг фільм "Фантастична жінка" чилійського режисера Себастьяна Леліо

А в номінації "Краща акторка другого плану" перемогла Еллісон Дженні за роль Лавони Фей Голден у стрічці "Я, Тоня".

У номінації "Кращий художник-постановник" перемагає фільм "Форма води", режисера Гільєрмо дель Торо.

Кращим повнометражним документальним фільмом визнано картину "Ікар" режисера Браяна Фогеля. Фільм розповідає про допінг у російському спорті.

"Найкращим короткометражним фільмом" визнано стрічку "Німа дитина". "Найкращий документальний короткометражний фільм" - "Небеса - це затор на 405".

Раніше УНІАН повідомляв, що нагороду в номінації "Кращий актор другого плану" отримав Сем Роквелл, який зіграв у фільмі "Три білборда на кордоні Еббінга, Міссурі".