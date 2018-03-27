Блогер розрахувався в магазині 10 кг копійок (відео)

13:57, 27 березня 2018
Курйози
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Цей випадок стався в одному з місцевих магазинів. Молода людина-блогер придбав продукти і вирішив заплатити за них своїми заощадженнями, передає "РИА Мелітополь".

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Продавець була шокована, коли побачила, що він дав їй десятикілограмовий пакет, в якому були п'ятикопієчні монети.

Жінка почала кричати на покупця, але потім заспокоїлася і почала рахувати копійки.

Як повідомляв УНІАН, житель містечка Бремерферде залишив дітям у спадок 1,2 мільйона монет номіналом по 1 і 2 пфеніга які вийшли з обігу в 2002 році після переходу Німеччини на євро.

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Теги: #блогер#монети