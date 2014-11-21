У США створили урну для праху в формі голови померлого

Компанія Cremation Solutions з Вермонта почала продаж урн для праху в формі голови померлого. Про це повідомляється на сайті компанії. Судини виготовлені за допомогою технології 3D-друку на основі прижиттєвих фотографій особи небіжчика, передає Lenta.ru.

Для замовлення доступні урни двох розмірів. Вартість 30-сантиметрової ємності складає 2600 доларів, 15-сантиметрової - 600 доларів. Компанія обіцяє виготовити урну протягом двох тижнів.

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Усі вироби комплектуються мармуровою підставкою, яка має запобігти перевертанню. Відзначається, що попіл засипається через отвір у нижню частину посудини. Після цього він щільно закупорюється.

В якості прикладу на сайті компанії представлена урна у вигляді голови президента США Барака Обами.