Обсяг світового ринку 3D-друку до 2018 року зросте в 6,5 разу

Обсяг світового ринку технології 3D-друку (продаж друкувальних пристроїв, матеріалів і супутніх послуг) до 2018 року зросте в 6,5 разу - до 16,2 млрд дол. з 2,5 млрд дол. за підсумками 2013 року, повідомляє аналітична компанія Canalys.

Згідно з повідомленням, до кінця поточного року аналітики прогнозують збільшення показника обсягу 3D-ринку до 3,8 млрд дол.

На думку провідного аналітика Canalys Тіма Шеперда, підвищення продажів 3D-принтерів і витратних матеріалів буде викликане розширенням сфер застосування пристроїв, а також зниженням витрат на послуги друку.

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Так, з часом тривимірний друк буде застосовуватися не тільки у промисловості, але й у архітектурі, медицині, космічній галузі та багатьох інших сферах по всьому світу.

Довідка УНІАН. 3D-принтер - пристрій, що використовує метод пошарового створення фізичного об'єкта за цифрової 3D-моделі. 3D-друк може здійснюватися різними способами і з використанням різних матеріалів - пластику, гіпсу, бетону, акрилу та ін.