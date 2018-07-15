"Шлейф жлобства": дружину Тігіпко висміяли за дивний наряд на відкритті Одеського кінофестивалю (фото)

Політолог Олексій Голобуцький порівняв лук голови ОМКФ зі шторою з тюлем.

Президент Одеського міжнародного кінофестивалю Вікторія Тігіпко здивувала неординарним луком на червоній доріжці. Тігіпко прийшла на фестиваль у штанях і сорочці з величезним шлейфом, що складається з декількох частин.

У мережі екстравагантний наряд розкритикували. Так, політолог Олексій Голобуцький у своєму Telegram-каналі порівняв цибулю голови ОМКФ зі шторою з тюлем.

"Шлейф з жлобства на одеському кінофестивалі. Дружина Тігіпка з'явилася на Червоній доріжці Одеського кінофестивалю в досить дивному вигляді: дозволила, щоб її вивели на камери в піжамних штанях, домашніх туфлях і непраній (і невипрасуваній) атласній шторі з тюлем. Цікаво, хто і за що так познущався над досить симпатичною жінкою?", - зіронізував політолог.

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