"Система підпор і платформ": політолог пояснив, чому Путіна бережуть від дощу

У 2017 у нього намокли штани і стало видно "систему підпор і платформ", повідомив політолог.

Політолог Олексій Голобуцький повідомив, що президента Російської Федерації Володимира Путіна не просто так тепер бережуть від дощу.

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У 2017 році у глави РФ намокли штани, і стала видна "система підпор і платформ", - написав експерт на своїй сторінці в Facebook.

"Виявилося, що Путіна не просто так тепер бережуть від дощу! Був, знаєте, в 2017 році прецедент: при святкуванні "22 червня" у Путіна без парасольки брюки намокли і найбезсоромнішим чином виставили на загальний огляд систему підпор і платформ", — йдеться в повідомленні.

Раніше повідомлялося, що в день закриття ЧС з футболу в Росії пішов сильний дощ і єдину парасольку розкрили над Путіним.