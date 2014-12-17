Американці скупили всі наявні в продажу iPhone 6 в аеропорту Петербурга
Двоє громадян США у вівторок, 16 грудня, скупили всі наявні в аеропорту Пулково в російському Санкт-Петербурзі смартфони Apple iPhone 6 Plus.
Про це пише Новое Время з посиланням на журналіста Ігоря Павловського, який опублікував інформацію в Facebook.
"Прийшли два американця, поміняли гроші в банку і купили всі iPhone 6 Plus, які були в цей момент у продажу", - зазначив він.
Через падіння рубля купувати iPhone в Росії виявилося вигідніше, ніж в США. У вівторок, 16 грудня, російська нацвалюта торгах пробила позначку в 80 рублів за долар і 100 євро, відкотившись після інтервенції Центробанку.
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Ціна iPhone 6 Plus з 16 ГБ пам'яті в США без прив'язки до оператора становить $749. В Росії, з урахуванням того підвищення цін Apple в кінці листопада, цей девайс продається за ціною 46990 рублів. З урахуванням стрибків курсу долара і відмінністю готівкового курсу від офіційних котирувань, власники доларів можуть купувати девайси зі значною вигодою.