У Венеції 5-річного хлопчика оштрафували за дуже швидку їзду на самокаті
В італійській Венеції на площі Сан-Марко поліцейські оштрафували 5-річного хлопчика за перевищення швидкості їзди на електросамокаті.
Як повідомляє ANSA, сума штрафу склала 66 євро 88 центів. Ця справа викликала великий резонанс у соцмережах. Користувачі Facebook відзначили, що це надмірна санкція по відношенню до маленької дитини.
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На бік хлопчика встала і представниця опозиційної Демократичної партії Моніка Самбо, яка назвала штраф абсурдним.
"Площа Сан-Марко не повинна стати парком розваг, але якої шкоди може завдати п'ятирічний хлопчик?", - сказала вона.
Батько хлопчика сказав, що подасть апеляцію.
Видання зазначає, що катання на самокатах і роликах віднедавна заборонено законами Венеції.
Як повідомляв УНІАН, у Німеччині тінейджер отримав права і позбувся їх через 49 хвилин.