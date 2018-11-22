У Венеції 5-річного хлопчика оштрафували за дуже швидку їзду на самокаті

Сума штрафу склала 66 євро 88 центів

В італійській Венеції на площі Сан-Марко поліцейські оштрафували 5-річного хлопчика за перевищення швидкості їзди на електросамокаті.

Як повідомляє ANSA, сума штрафу склала 66 євро 88 центів. Ця справа викликала великий резонанс у соцмережах. Користувачі Facebook відзначили, що це надмірна санкція по відношенню до маленької дитини.

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На бік хлопчика встала і представниця опозиційної Демократичної партії Моніка Самбо, яка назвала штраф абсурдним.

"Площа Сан-Марко не повинна стати парком розваг, але якої шкоди може завдати п'ятирічний хлопчик?", - сказала вона.

Батько хлопчика сказав, що подасть апеляцію.

Видання зазначає, що катання на самокатах і роликах віднедавна заборонено законами Венеції.

Як повідомляв УНІАН, у Німеччині тінейджер отримав права і позбувся їх через 49 хвилин.