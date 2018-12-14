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Телеканал осоромився, назвавши Дональда Трампа іншим ім'ям (відео)

09:49, 14 грудня 2018
Курйози
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Дональда Трампа назвали "Девідом" / скріншот

На це звернули увагу користувачі Twitter.

Підпис «Девід Трамп» під фотографією президента штатів вивели на екран, коли ведуча перераховувала людей, що потрапили в список "Людина року" за версією Time.

На помилку під час ефіру звернула увагу сама ведуча, відразу поправивши редакторів програми.

Як повідомляв УНІАН, в Google пояснили, чому при запиті "ідіот" з'являється фото Трампа.

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Теги: #США#Трамп