Телеканал осоромився, назвавши Дональда Трампа іншим ім'ям (відео)
09:49, 14 грудня 2018Курйози
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На помилку під час ефіру звернула увагу сама ведуча, відразу поправивши редакторів програми.
Дональда Трампа назвали "Девідом" / скріншот
Телеканал Fox News у титрах до сюжету про Дональда Трампа назвав президента США Девідом.
На це звернули увагу користувачі Twitter.
Підпис «Девід Трамп» під фотографією президента штатів вивели на екран, коли ведуча перераховувала людей, що потрапили в список "Людина року" за версією Time.
На помилку під час ефіру звернула увагу сама ведуча, відразу поправивши редакторів програми.
Yes, it is real pic.twitter.com/6KVTxuxmQw— Dusty (@DustinGiebel) 12 грудня 2018 р.
Як повідомляв УНІАН, в Google пояснили, чому при запиті "ідіот" з'являється фото Трампа.
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