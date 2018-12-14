Телеканал осоромився, назвавши Дональда Трампа іншим ім'ям (відео)

На помилку під час ефіру звернула увагу сама ведуча, відразу поправивши редакторів програми.

Телеканал Fox News у титрах до сюжету про Дональда Трампа назвав президента США Девідом.

На це звернули увагу користувачі Twitter.

Підпис «Девід Трамп» під фотографією президента штатів вивели на екран, коли ведуча перераховувала людей, що потрапили в список "Людина року" за версією Time.

На помилку під час ефіру звернула увагу сама ведуча, відразу поправивши редакторів програми.

Як повідомляв УНІАН, в Google пояснили, чому при запиті "ідіот" з'являється фото Трампа.