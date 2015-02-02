В Індії понад 90 підлітків втекли з в'язниці за допомогою простирадл

Підлітки видалили віконну решітку, зв'язали простирадла і спустилися вниз з третього поверху, повідомили в поліції, повідомляє Бі-бі-сі.

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Частину втікачів повернули до місця ув'язнення.



