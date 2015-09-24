Мешканку Тулузи арештували за 600 дзвінків в службу порятунку
21:56, 24 вересня 2015Курйози
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У французькому місті Тулуза арештували місцеву жительку, яка за одну ніч набрала телефони різних екстрених служб 626 разів.
Багаторазово дзвонити в sos-служби француженку спонукало саме душевний розлад / france-ai.ru
Найбільша частка звернень жінки припала на гарячу лінію міської служби порятунку, проте 54-річна француженка так і не змогла пояснити операторам, в чому полягала її проблема, повідомляє Lenta.ru з посиланням на europe1.fr.
Численні нічні дзвінки від невідомої зацікавили поліцію Тулузи. Правоохоронцям вдалося встановити, що жінка страждає психічним розладом (яким саме, в поліції не повідомили).
Імовірно, багаторазово набирати номери sos-служб француженку спонукав саме душевний розлад, тому поліцейські не виключили можливість того, що порушниця нічного спокою буде направлена на примусове лікування.
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