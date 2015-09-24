Мешканку Тулузи арештували за 600 дзвінків в службу порятунку

Найбільша частка звернень жінки припала на гарячу лінію міської служби порятунку, проте 54-річна француженка так і не змогла пояснити операторам, в чому полягала її проблема, повідомляє Lenta.ru з посиланням на europe1.fr.

Численні нічні дзвінки від невідомої зацікавили поліцію Тулузи. Правоохоронцям вдалося встановити, що жінка страждає психічним розладом (яким саме, в поліції не повідомили).

Імовірно, багаторазово набирати номери sos-служб француженку спонукав саме душевний розлад, тому поліцейські не виключили можливість того, що порушниця нічного спокою буде направлена на примусове лікування.