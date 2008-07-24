ЄС ввів заборону на приготування качки по-пекінськи

Єврокомісія ввела заборону на приготування на території Європейського Союзу одного з найвідоміших блюд китайської кухні – качки по-пекінськи.

Як повідомляє ІТАР-ТАРС, причина введення такого заходу - значна кількість чадного газу, що потрапляє в атмосферу під час приготування за стародавнім китайським рецептом.

Як показали проведені експертами Єврокомісії виміри, концентрація чадного газу на кубічний сантиметр у кухнях китайських ресторанів перевищує встановлені в ЄС норми.

У результаті, з нинішнього тижня в Лондоні й інших найбільших столицях країн ЄС інспектори почали опечатувати печі-каструлі, в яких готується блюдо, а ресторани в екстреному порядку виключають качку по-пекінськи зі своїх меню.

Для приготування цього блюда використовуються спеціальні печі-каструлі, де досягається температура в 300 градусів. Зажарена таким чином качка не є небезпечною для здоров`я людини, проте Єврокомісія вважає за краще заборонити подібну технологію приготування їжі.

Водночас, власники китайських ресторанів Лондона розробили нову конструкцію печей-каструль, при використанні яких виділяється значно менше чадного газу. Планується, що цим модернізованим печам буде присвоєно спеціальний сертифікат Євросоюзу.