Санта Клаус вже пролетів над Україною
За польотом казкового героя можна стежити онлайн по спеціальній інтерактивній карті, яку створили на сайті NORAD Tracks Santa.
Санта Клаус вже летить на своїх чарівних санях, запряжених оленями, і роздає подарунки до католицького Різдва по всьому світу, повідомляє ТСН.иа.
"На сайті NORAD Tracks Santa створили спеціальну інтерактивну карту, на якій можна онлайн стежити за польотом казкового героя", - йдеться в повідомленні.
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Зазначається, що Санта вже роздав понад 2,7 мільярда подарунків. Казковий герой почав свій політ зі Сходу планети. Вже побував у багатьох країнах.
О 21:40 за київським часом Санта Клаус пролітав над територією України.
Сюди він рухався з сусідньої Білорусі. Потім була Чернігівщина, Сумщина, Харківщина, Донеччина, Запоріжжя, Миколаївщина, Одещина. Далі полетів у Молдову.