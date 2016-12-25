Санта Клаус вже пролетів над Україною

Санта Клаус вже летить на своїх чарівних санях, запряжених оленями, і роздає подарунки до католицького Різдва по всьому світу, повідомляє ТСН.иа.

"На сайті NORAD Tracks Santa створили спеціальну інтерактивну карту, на якій можна онлайн стежити за польотом казкового героя", - йдеться в повідомленні.

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Зазначається, що Санта вже роздав понад 2,7 мільярда подарунків. Казковий герой почав свій політ зі Сходу планети. Вже побував у багатьох країнах.

О 21:40 за київським часом Санта Клаус пролітав над територією України.

Сюди він рухався з сусідньої Білорусі. Потім була Чернігівщина, Сумщина, Харківщина, Донеччина, Запоріжжя, Миколаївщина, Одещина. Далі полетів у Молдову.