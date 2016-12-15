"Різдвяна підготовка": навколосвітня подорож Санта-Клауса стартує в заполярній резиденції (відео)

Про це йдеться в сюжеті ТСН.

Треба перевірити санки, розсортувати подарунки і зустріти маленьких відвідувачів.

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Їх у цей передріздвяний період у фінському будинку Санта-Клауса дуже багато. Крім того, треба розібратися з листами.

З кожним днем їх у Рованіємі надходить все більше - до 32 тисяч листів в день.

Нагадаємо, головний київський парк зимових розваг відкриється цієї суботи.