"Різдвяна підготовка": навколосвітня подорож Санта-Клауса стартує в заполярній резиденції (відео)
17:19, 15 грудня 2016Суспільство
352 0
У резиденції головного різдвяного улюбленця у фінському місті Рованіємі кипить робота.
Навколосвітня подорож Санта-Клауса стартує в заполярній резиденції /
Про це йдеться в сюжеті ТСН.
Треба перевірити санки, розсортувати подарунки і зустріти маленьких відвідувачів.
Читайте такожУ Львові відкрилась унікальна виставка "Гуцульське Різдво" (фоторепортаж)
Їх у цей передріздвяний період у фінському будинку Санта-Клауса дуже багато. Крім того, треба розібратися з листами.
З кожним днем їх у Рованіємі надходить все більше - до 32 тисяч листів в день.
Нагадаємо, головний київський парк зимових розваг відкриється цієї суботи.
Навколосвітня подорож Санта-Клауса стартує в заполярній резиденції
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter