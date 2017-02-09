Пакистанський голуб-шпигун, захоплений індійцями в полон, здійснив спробу втечі

Про це повідомляє The Indian Express.

Як уточнює видання, птаху вдалося вирватися на свободу через недбалість охоронця. Неуважний констебль відкрив клітку з цікавості, а голуб скористався можливістю вирватися на свободу.

Читайте такожУ Росії ворона не пустила естонця додому, забравши у нього паспорт на кордоні

Птах попрямував у бік пакистанського кордону. Індійським військовим знадобилося дві години, щоб зловити втікача і повернути його назад в клітку.

Як повідомляв УНІАН, в Індії поліцейські затримали голуба із запискою з погрозами для прем'єр-міністра країни Нарендра Моді.