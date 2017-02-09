Пакистанський голуб-шпигун, захоплений індійцями в полон, здійснив спробу втечі
19:25, 09 лютого 2017Курйози
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Захоплений індійськими прикордонниками пакистанський голуб-шпигун здійснив спробу втечі.
Птах попрямував у бік пакистанського кордону / pernatidruzi.org.ua
Про це повідомляє The Indian Express.
Як уточнює видання, птаху вдалося вирватися на свободу через недбалість охоронця. Неуважний констебль відкрив клітку з цікавості, а голуб скористався можливістю вирватися на свободу.
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Птах попрямував у бік пакистанського кордону. Індійським військовим знадобилося дві години, щоб зловити втікача і повернути його назад в клітку.
Як повідомляв УНІАН, в Індії поліцейські затримали голуба із запискою з погрозами для прем'єр-міністра країни Нарендра Моді.
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