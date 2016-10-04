В Індії заарештували голуба із запискою з погрозами прем'єру
12:17, 04 жовтня 2016Курйози
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В Індії поліцейські затримали голуба із запискою з погрозами для прем'єр-міністра країни Нарендре Моді.
Поліція в Індії затримала голуба / REUTERS
Це сталося неподалік воєнізованого кордону Індії та Пакистану, передає The Guardian.
За словами поліцейських, записка була написана мовою урду.
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"Моді, ми вже не такі, якими були у 1971-му. Сьогодні кожна дитина готова боротися проти Індії", - розкрив зміст записки один із поліцейських.
"Ми взяли його (голуба - Ред.) під варту", - розповіли в поліції.
Як зазначає видання, Індія та Пакистан востаннє вступали у війну в 1971 році.
Раніше індійська поліція вже затримувала голуба. Тоді правоохоронці вважали, що птаха направили з Пакистану для шпигунства.
Раніше дослідники дізналися спосіб порятунку від яструба, прикріпивши до його голови відеокамеру.
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