В Індії заарештували голуба із запискою з погрозами прем'єру

Це сталося неподалік воєнізованого кордону Індії та Пакистану, передає The Guardian.

За словами поліцейських, записка була написана мовою урду.

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"Моді, ми вже не такі, якими були у 1971-му. Сьогодні кожна дитина готова боротися проти Індії", - розкрив зміст записки один із поліцейських.

"Ми взяли його (голуба - Ред.) під варту", - розповіли в поліції.

Як зазначає видання, Індія та Пакистан востаннє вступали у війну в 1971 році.

Раніше індійська поліція вже затримувала голуба. Тоді правоохоронці вважали, що птаха направили з Пакистану для шпигунства.

Раніше дослідники дізналися спосіб порятунку від яструба, прикріпивши до його голови відеокамеру.