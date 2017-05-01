Хранитель "русских скреп" Мілонов побився з геями у намаганнях донести "правду" про кохання (відео)

Депутат Держдуми Віталій Мілонов взяв участь у першотравневій ході в Санкт-Петербурзі.

В одній з колон були представники «Відкритої Росії» і ЛГБТ-спільноти, пише «Фонтанка».

«У якийсь момент Мілонов вирішив увійти в середину колони і спробувати донести присутнім свої погляди на одностатеву любов», — зазначає видання.

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Однак законодавцю, який відомий як затятий противник людей з нетрадиційною сексуальною орієнтацією, не вдалося це зробити. Під крики «Мілонов — ганьба Петербурга» виникла бійка. Поліцейські оперативно захистили парламентарія, який раніше був депутатом петербурзький законодавчих зборів.

Судячи з відео, які поширюються в мережі, Мілонов кілька разів вступав у подібні суперечки, що призводять до сутичок. Співробітники правоохоронних органів намагаються його охороняти.