В Ірландії з'явилася вакансія обіймача котів

У Дубліні відкрилася вакансія мрії - ветеринарна клініка Just Cats шукає людину, яка буде цілий день обіймати кішок, передає Meduza.

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Кандидат повинен любити кішок, мати ніжні руки і м'який тихий голос, уміти довго гладити тварин, а також розуміти муркотіння і розрізняти його види. Але найголовніша умова - мати кваліфікацію у ветеринарній сфері. «Обіймач кішок» буде заспокоювати найбільш стривожених і нервових пацієнтів клініки.

Як повідомляв УНІАН, у Британії кіт Ларрі з канцелярії британського прем'єра на Даунінг-стріт, 10 може втратити посаду головного мишолова через те, що йому не вистачає кровожерливості.