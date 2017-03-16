Головний кіт Британії попався на тому, що відпустив мишу (фото)

Кіт Ларрі з канцелярії британського прем'єра, який мешкає на Даунінг-стріт, 10, може втратити посаду головного мишолова через лінь. Про це пише The Telegraph.

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Інсайдери неодноразово помічали Ларрі сплячим, поки під його носом спокійно сновигали миші. Стає зрозуміло, що йому порівняно з колегами з інших відомств не вистачає кровожерливості.

В той час, як кішка Палмерстон з британського зовнішньополітичного відомства зловила десятки мишей, а Гладстон з казначейства відмінно справляється зі своєю роботою, Ларрі дозволяє гризунам утікати.

Політичний фотограф Стів Бек підловив Ларрі, коли той грався мишею, а потім відпустив її.

Кота Ларрі "взяли на роботу" через нашестя гризунів на Вайтголл, мишей мала відлякати сама його присутність. Але Ларрі виявився поганим мишоловом, і британські ЗМІ почали турбуватися за його майбутнє на цій посаді.