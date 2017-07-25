У Дубаї чоловік показав, як готувати яєчню прямо на асфальті без вогню (відео)
11:42, 25 липня 2017Курйози
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У мережі з'явилося відео, на якому чоловік показує, як посмажити яєчню на дорозі в Дубаї, не запалюючи вогню.
На приготування чоловік витратив трохи більше 10 хвилин \ скріншот відео
Температура в ОАЕ в літні місяці коливається в районі позначки 50 ° C. Щоб перевірити, наскільки сильно розігрілися дороги в Дубаї, чоловік випустив відео-інструкцію з приготування яєчні без вогню, повідомляють "Російські Емірати".
Читайте такожВ Абу-Дабі евакуюють брудні автомобілі, а їхніх власників штрафуютьУ відеоролику, випущеному каналом fatafeat в Instagram, чоловік смажить яєчню на відкритому повітрі під сонцем без грубки.
Він починає відео, повідомляючи, що сковорідка знаходиться на сонці протягом 10 хвилин при температурі 50 ° C. Потім він додає масло, розбиває яйце, виливаючи вміст на сковорідку, і посипає його сіллю і перцем. Яйце готується протягом хвилини.
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