У Дубаї чоловік показав, як готувати яєчню прямо на асфальті без вогню (відео)

Температура в ОАЕ в літні місяці коливається в районі позначки 50 ° C. Щоб перевірити, наскільки сильно розігрілися дороги в Дубаї, чоловік випустив відео-інструкцію з приготування яєчні без вогню, повідомляють "Російські Емірати".

Читайте такожВ Абу-Дабі евакуюють брудні автомобілі, а їхніх власників штрафуютьУ відеоролику, випущеному каналом fatafeat в Instagram, чоловік смажить яєчню на відкритому повітрі під сонцем без грубки.

Він починає відео, повідомляючи, що сковорідка знаходиться на сонці протягом 10 хвилин при температурі 50 ° C. Потім він додає масло, розбиває яйце, виливаючи вміст на сковорідку, і посипає його сіллю і перцем. Яйце готується протягом хвилини.