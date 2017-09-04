Сердитий кіт із затопленого Х'юстона став мемом

30 серпня в затопленому після урагану "Харві" Х'юстоні фотограф Скот Олсон звфіксував рудого кота. Знімок придбало агентство Getty Images, потім він був опублікований у Washington Post, пише Mashable.

Після цього на кота звалилася слава. Сотні тисяч інтернет-користувачів захоплюються ним, публікують його знімок на своїх сторінках та придумують жарти про кота. Зокрема, йому приміряли зачіску Дональда Трампа.

Багато користувачів висловлювали стурбованість долею кота. Хьюстонський телеканал KPRC 2 повідомив хорошу новину: коту вдалося вибратися з води цілим і неушкодженим.