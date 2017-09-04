Сердитий кіт із затопленого Х'юстона став мемом
23:41, 04 вересня 2017Курйози
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В інтернеті полюбили кота, який пливе і виглядає вкрай невдоволеним.
Кіт став знаменитістю / Фото twitter.com/LaurieTheScott
30 серпня в затопленому після урагану "Харві" Х'юстоні фотограф Скот Олсон звфіксував рудого кота. Знімок придбало агентство Getty Images, потім він був опублікований у Washington Post, пише Mashable.
Після цього на кота звалилася слава. Сотні тисяч інтернет-користувачів захоплюються ним, публікують його знімок на своїх сторінках та придумують жарти про кота. Зокрема, йому приміряли зачіску Дональда Трампа.
У кота виявилася схожість із Трампом / Фото twitter.com/alexeykolpikov
Багато користувачів висловлювали стурбованість долею кота. Хьюстонський телеканал KPRC 2 повідомив хорошу новину: коту вдалося вибратися з води цілим і неушкодженим.
Кіт вибрався з води / KPRC 2
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