Збиток від урагану "Харві" в Техасі оцінили в рекордні $180 мільярдів

Для ліквідації наслідків урагану "Харві" штату потрібна астрономічна сума - близько $180 млрд, заявив губернатор Техасу Грег Еббот, передає Бі-бі-сі.

Читайте такожПоближче до народу: Трамп з дружиною вдруге відвідали штати, які постраждали від урагану (фото)Еббот зазначив, що "Харві" заподіяв навіть більшої шкоди, ніж ураган "Катріна", спустошивши Новий Орлеан у 2005 році.

Тим часом в Техасі і сусідній Луїзіані, незважаючи на те, що вода ще не спала остаточно, вже ведуться відновлювальні роботи.

Руйнівний ураган вдарив по Техасу тиждень тому і став причиною загибелі щонайменше 47 осіб. Ще близько 43 тис. залишилися без даху над головою і живуть у тимчасових притулках.

Уряд США вже запросив у конгресу $7,85 млрд для покриття початкових витрат на відновлювальні роботи. Еббот назвав цю суму "початковим внеском".

Раніше він вже говорив, що Техасу може знадобитися більше $125 млрд, проте переглянув цю цифру. "Катріна", наскільки я пам'ятаю, заподіяла шкоди більш ніж на $120 млрд, але якщо говорити про будинки і приватний бізнес, які постраждали від нинішнього урагану, я думаю, вартість відновлювальних робіт перевищить $120 млрд - можливо, буде потрібно до $180 млрд, - заявив він в інтерв'ю телеканалу Fox News.

У Білому домі вже попередили, що доведеться знову піднімати планку американського боргу (обмеження на державні витрати), щоб оплатити відновлювальні роботи. Однак таке рішення може ухвалити тільки конгрес.

У свою чергу глава Федерального агентства з надзвичайних ситуацій Брок Лонг зазначив в інтерв'ю каналу CBS, що "Харві" повинен послужити уроком місцевим чиновникам, яким пора створювати власні резервні фонди на випадок надзвичайних ситуацій.

"Це тривожний дзвінок місцевим виборним посадовцям, які повинні надати своїм губернаторам і головам агентств з надзвичайних ситуацій повні бюджети, які дозволили б набрати необхідний штат співробітників, створити резервні фонди на чорний день і розробити програми індивідуальної і суспільної підтримки", - пояснив Лонг.

У неділю пропозиція про фінансову допомогу жертвам урагану "Харві" надійшла з досить несподіваного джерела - від уряду Венесуели.

Міністр закордонних справ Венесуели Хорхе Арреаса заявив, що готовий залишити осторонь політичні розбіжності з адміністрацією Дональда Трампа і виділити $5 млн на будівництво нових будинків для постраждалих.

При цьому Арреаса уточнив, що кошти планується отримати від продажу пального на автозаправних станціях компанії Citgo, американського дочірнього підприємства венесуельської державної нафтової компанії. Минулого місяця Citgo як раз потрапила під американські санкції.