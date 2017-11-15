На Одещині підліток розплатився за автомобіль сувенірними доларами

В Одеській області розпочато розслідування у відношенні підлітка, який купив автомобіль за 900 сувенірних доларів. Як повідомили УНІАН у відділі комунікацій Головного управління Національної поліції в Одеській області, напередодні співробітниками Ізмаїльського відділу поліції було розпочато розслідування відносно 16-річного жителя Болградського району, який, придбавши автомобіль за 900 доларів, розрахувався сувенірними грошима.

В ході проведення оперативно-розшукових заходів співробітники поліції за кілька годин встановили особу шахрая, який у місцевого жителя придбав стару машину. Потерпілий, виявивши обман, звернувся в правоохоронні органи.

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«Зловмисник зізнався у скоєному. Він пояснив, що хотів придбати автомобіль, а так як грошей у нього не було, вирішив обдурити продавця, розрахувавшись з ним сувенірними купюрами», - розповіли в главку.

За даним фактом слідчим відділом відкрито кримінальне провадження за ознаками ч. 1 ст. 190 (шахрайство) Кримінального кодексу України. Зловмиснику загрожує покарання аж трьох років обмеження волі.

Як повідомляв УНІАН, у Житомирі затримали злодія, який заснув у викраденому автомобілі.