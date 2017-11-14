У Житомирі затримано злодія, який заснув у викраденому автомобілі.

Як повідомили УНІАН у відділі комунікацій поліції Житомирської області, вранці 13 листопада до поліції звернувся власник автомобіля ВАЗ та повідомив про викрадення цього автомобіля.

Згодом ця автівка знайшлася за кількасот метрів від місця, де вона був залишена господарем, а в салоні спав її викрадач.

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34-річний житомирянин розповів поліцейським, що коли він вийшов вранці з дому, то не знайшов своєї автівки на звичному місці. Оскільки господар автомобіля залишив його без акумуляторної батареї, він здивувався, бо завести авто у такому стані та вкрасти було просто неможливо. Відтак, чоловік, обстежуючи довколишні двори, виявив свій автомобіль неподалік з незнайомцем у салоні.

«На місце події прибули поліцейські. Вони встановили, що викрадачем виявився 33-річний житомирянин. У салон автомобіля він проник, пошкодивши замок дверей, а коли не зміг завести ВАЗ через відсутність акумулятора, просто відкотив його подалі. Стомившись, чоловік приліг відпочити та заснув», - розповіли УНІАН у поліції.

Викрадача затримано відповідно до ст. 208 (Затримання уповноваженою службовою особою) Кримінального процесуального кодексу України. Поліцейські перевіряють цього зловмисника щодо причетності й до інших правопорушень.

Досудове розслідування проводиться за ст. 289 (Незаконне заволодіння транспортним засобом) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді штрафу або обмеження чи позбавлення волі терміном від 3 до 5 років.