Ілон Маск в своєму різдвяному привітанні зізнався, що він марсіанин

В своєму різдвяному привітанні голова компаній Tesla і SpaceX Ілон Маск заявив, що він марсіанин.

Текст листа опублікувало видання Wired.

«Земляни виміряють роки по тому, скільки часу треба планеті щоб обернутися навколо Сонця, але у мене завжди були інші стосунки з часом, і не тільки тому, що я марсіанин (Жартую. Можливо. Не переживайте через це)», - написав Маск.

Читайте також"Ця подія буде захоплюючою": Маск планує вже в січні запустити на Марс ракету Falcon Heavy

Він також розповів про успіхи своїх компаній так, начебто це його діти.

«SpaceX (15 років). Ці компанії так швидко ростуть. SpaceX не тільки успішно запустила свою 12-ту місію на МКС цього літа, але й підвисила свої амбіції зі своїм доволі детальним планом щодо колонізації Марсу. (Добре, що вона ще приходить додому на День подяки та Різдво).

Tesla (14 років). Після обіцянки почати доставки свого доступного седану Model 3 цього літа, мій маленький автовиробник пройшов весь шлях виробничого аду, щоб це здійснилося», - описав успіхи своїх «дітей» Маск.

Як повідомляв УНІАН, Ілон Маск випадково виклав у Twitter свій номер телефону. Журналісти одразу вирішили подзвонити за вказаним номером та почули неочікувану відповідь.