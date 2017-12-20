Ілон Маск випадково виклав свій номер телефону у Twitter

Голова Tesla Ілон Маск випадково виклав у Twitter свій номер телефону.

Маск замість того щоб написати у особисті повідомлення директору компанії Oculus написав твіт, вказавши у ньому свій номер, повідомляє CNBC.

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«Маєш секунду поговорити? Мій номер …», - написав у твіті Маск.

Журналісти видання одразу вирішили подзвонити за вказаним номером та почули неочікувану відповідь. Їм відповів голос творця гри God of War Девіда Яффе.

«Завдяки богам ви зробили це. Якимось чином ви дісталися до мене. Я вітаю вас і висловлюю повагу», - сказав голос.

Як повідомляє видання, це одне з привітань, яке можуть почути гравці у God of War, зателефонувавши за номерами, прихованими у грі.

Як повідомляв УНІАН у липні цього року Ілон Маск анонсував запуск загадкового сайту x.com.На сайті не було опубліковано нічого, крім однієї букви «x».