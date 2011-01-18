У Буковелі відбудеться фестиваль моржів

Завтра, 19 січня, на Йордан, у гірськолижному курорті «Буковель» відбудеться Четвертий Всеукраїнський фестиваль моржів, в якому візьмуть участь любителі зимового купання з усіх регіонів України.

Про це сьогодні УНІАН повідомили у прес-службі гірськолижного курорту.

За наданою інформацією, зокрема, на території туристичного комплексу пройде традиційне святкове Богослужіння та освячення води, урочисте відкриття фестивалю, купання моржів, нагородження учасників дипломами та сувенірами.

На фестивалі моржів усіх пригощатимуть справжнім козацьким кулішем, приготовленим на відкритому вогні у 150-літровому казані. На гостей фестивалю також чекає розважальна програма за участю «Гуцульського ансамблю пісні і танцю» Івано-Франківської обласної філармонії та славнозвісного колективу «Козацькі забави».

Фестиваль розпочнеться 19 січня о 14.00 біля центрального буковельського озера.

Довідка УНІАН. У трьох попередніх фестивалях моржів в «Буковелі» вже взяли участь більше чотирьохсот учасників із усіх регіонів України. З них 50 жінок. А 68 його учасників вперше спробували свої сили у зимовому купанні.