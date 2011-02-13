Мощі Святого Валентина виставлять у Празі

Мощі Святого Валентина в день всіх закоханих будуть виставлені на празькому Вишеграді, повідомляє Чеське радіо.

Про те, що в столиці Чехії зберігаються останки Cвятого Валентина, стало відомо нещодавно. Кістку лопатки Святого Валентина виявили в 2002 році під час огляду старого депозитарію храму. В одному з чотирьох старих релікваріїв, що стояли на полицях, реставратори знайшли кістку, загорнуту в папір з написом, - "Святий Валентин".

Мощі Святого Валентина можна буде побачити в базилиці Петра і Павла найближчого понеділка з 10.00 до 12.00 і з 13.00 до 16.00 години, повідомляється на інтернет-порталі Вишеграда.

За припущенням фахівців, святиню до Праги, найімовірніше, привіз з Італії імператор Карл IV.